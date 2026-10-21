Нелегални цигари за милиони евро "под прикритие" в чипс и корнфлейкс

Близо 4 милиона къса цигари задържаха митнически служители от отдели „Митническо разузнаване и разследване“ и „Рентгенови системи“ на ТД Митница София при проверка на товарен автомобил, пътуващ през граничен преход Кулата от Гърция към България. По първоначални данни композицията е пътувала за Украйна. Това е трети товарен автомобил, задържан в района с превозвани нелегални цигари в последните две седмици. Общото количество на задържаните тютюневи изделия в трите камиона, спрени в района на граничен преход Кулата, е 21,6 млн. къса цигари.

Митнически експерти посочват, че този път за прикритие на нелегалните цигари са използвани пакети с чипс, а при предишния случай с близо 9 млн. къса, установен отново в района на ГП Кулата, прикритието е било корнфлейкс. Наскоро митнически служители от Видин разкриха марихуана, „затапена“ с фъстъци. Обяснението е, че за прикритие на превоза се търси дълготрайна, евтина и разпространена стока, която не привлича много вниманието и не се свързва със специфични маршрути на превоз.

Друг популярен метод за укриване е използването на различни уреди, които са тежки за разтоварване. Така при първия установен случай с нелегални цигари на ГП Кулата тютюневите изделия бяха натъпкани в металните корпуси на печки, а в случаите на МП Лесово за прикритие са използвани различни материали от метал и пластмаса като кутии за електрически табла и сифони за мивки.

За последните две седмици Агенция „Митници“ е задържала пет големи пратки с общо над 27,5 млн. нелегални цигари, като освен в района на границата с Гърция, големи пратки с цигари са спрени на МП Лесово. Общата стойност на задържаните тютюневи изделия е около 6 милиона евро.

Третото задържане на ГП Кулата е реализирано на 19.10.2026 г. В рамките на компенсаторните мерки, които се прилагат след приемане на страната ни в Шенгенското пространство, митнически служители извършват контролни действия на товарна композиция – влекач и полуремарке, с украинска регистрация и управлявана от украински гражданин. След анализ на риска и при преглед на транспортните документи композицията е насочена за рентгенов контрол.

При анализа на изображението са възникнали съмнения относно превозваната стока и на товарната композиция е извършена щателна митническа проверка в МБ Кулата.

В хода на проверката митническите служители установяват, че наред с кашоните с чипс – каквато е описаната в транспортните документи стоки, има и 11 палета, съдържащи общо 3 950 000 къса цигари от две марки и без бандерол.

Стойността на тютюневите изделия по цени за нуждите на съдебната система е около 800 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Благоевград. Водачът на товарната композиция е привлечен към наказателна отговорност по чл. 234, ал. 3 от Наказателния кодекс за държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери.