Делян Пеевски: Олигархията има един връх и той се казва Румен Радев

Олигархията има един връх и той се казва Румен Радев. Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски пред журналисти в парламента, в отговор на думи на премиера в началото на правителственото заседание.

Делят Пеевски, председател на ДПС: "Слушах за върха на олигархията. Много ми хареса. Аз мога да го назова, но той трябваше да го назове. Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков. Искам ясно да го заявя. Просто като седнат трябва да се погледнат в огледалото в кабинета на премиера и да се видят. Всичко отива при тези двама души."

По думите му Румен Радев разпорежда полицейски акции от кабинета си.

Делят Пеевски, председател на ДПС: "Имам информация, че професионалното ръководство на МВР, на ДАНС, постоянно е на сбирки с него. Всички тези акции, както се случва в момента в Белица, както се случи в Сунгурларе, се разпореждат от едно място — от Румен Радев."

Той е взел всички функции, според мен не знае кой е. Всичко е смесено в главата му, каза още Делян Пеевски.