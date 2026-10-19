Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)

Един човек загина, а друг е тежко ранен при катастрофа между три автомобила на пътя Карнобат – Айтос. Заради тежкия инцидент движението в участъка е напълно спряно, съобщиха от полицията в Бургас.

Катастрофата е станала малко преди 18:00 часа тази вечер. На място е загинал водачът на единия автомобил, чиято самоличност все още се установява. Тежко пострадал е и 67-годишен мъж, управлявал втория автомобил. Той е транспортиран в болница в Бургас.

Третият автомобил е бил управляван от 55-годишен турски гражданин. Направените му проби за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

снимки: ОД на МВР-Бургас

Пътят Карнобат – Айтос е затворен за движение. Автомобилите се пренасочват през разклона за село Соколово до разклона за село Кликач. Причините за тежката катастрофа се изясняват.