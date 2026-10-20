Акция на ГДБОП в Бургас: Антимафиоти нахлуха в офис на IT специалисти

Специализирана акция на ГДБОП се провежда в промишлената зона на бургаския комплекс „Славейков“. Антимафиотите са влезли в офис на IT специалисти, откъдето са иззети компютри и лаптопи.

Операцията е започнала днес около 11:00 часа в двуетажна сграда. Целта на полицейските действия е бил офис, разположен на втория етаж.

При влизането в помещението служителите на ГДБОП са разбили входната врата, като част от екипа е използвала стълба, за да проникне през терасата.

По неофициална информация акцията е свързана с разследване на киберпрестъпления, но към момента това не е потвърдено от компетентните органи.

Все още няма информация дали при операцията има задържани лица.