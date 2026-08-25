Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"

От днес влиза в сила системата "бонус-малус" при задължителната застраховка "Гражданска отговорност", съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН). Това става възможно след като е обнародвана наредбата, която я регулира. Въвеждането на "бонус-малус" се забави с десетилетия.

Застрахователите ще са длъжни да въведат веднага системата и да преведат в готовност собствените си информационни системи, за да я прилагат ефективно.

"Системата „бонус-малус“ е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от Гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован съответният автомобилист", обясниха от КФН.

Целта на системата е да бъдат стимулирани изрядните водачи, с по-малко претърпени щети, от тези които често нарушават правилата и участват в катастрофи.

От КФН допълват, че така всеки застраховател ще има пълна и точна информация за клиентите си и ще могат точно да оценят риска по застраховката.

"Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска премия, от тези с лоша история на щетите. Политиката по оценка на историята на застрахователните претенции е елемент от системата на управление на риска на всеки отделен застраховател. Всеки един от тях е длъжен да публикува политиката на сайта си", казаха от КФН.

За да функционира правилно системата „бонус-малус“, застрахователите вече ще бъдат длъжни да вписват в реално време всички заведени при тях застрахователни претенции в регистъра на Гаранционния фонд, аналогично на вписването на застрахователните полици. Това трябва да се случва едновременно с регистрацията на претенцията в информационната система на застрахователя.