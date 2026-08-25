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Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Шофьорите предизвикали пътни инцидент ще плащат по-високи застраховки

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Снимка: илюстративна
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От днес влиза в сила системата "бонус-малус" при задължителната застраховка "Гражданска отговорност", съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН). Това става възможно след като е обнародвана наредбата, която я регулира. Въвеждането на "бонус-малус" се забави с десетилетия.

Застрахователите ще са длъжни да въведат веднага системата и да преведат в готовност собствените си информационни системи, за да я прилагат ефективно.

"Системата „бонус-малус“ е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от Гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован съответният автомобилист", обясниха от КФН.

Целта на системата е да бъдат стимулирани изрядните водачи, с по-малко претърпени щети, от тези които често нарушават правилата и участват в катастрофи.

От КФН допълват, че така всеки застраховател ще има пълна и точна информация за клиентите си и ще могат точно да оценят риска по застраховката.

"Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска премия, от тези с лоша история на щетите. Политиката по оценка на историята на застрахователните претенции е елемент от системата на управление на риска на всеки отделен застраховател. Всеки един от тях е длъжен да публикува политиката на сайта си", казаха от КФН.

За да функционира правилно системата „бонус-малус“, застрахователите вече ще бъдат длъжни да вписват в реално време всички заведени при тях застрахователни претенции в регистъра на Гаранционния фонд, аналогично на вписването на застрахователните полици. Това трябва да се случва едновременно с регистрацията на претенцията в информационната система на застрахователя.

"За да се избегне „изтриването“ на историята на претенциите чрез формално прехвърляне на собствеността върху превозното средство (например, между свързани лица или при лизинг на автомобил), са предвидени специални изисквания", предупреждават от КФН.

#система бонус-малус #застрахователи #КФН #новини в Метрото

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