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Служители на ИАРА излизат на протест в Бургас срещу сливането с Агенцията по горите (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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служители иара излизат протест бургас сливането агенцията горите снимки
Снимка: БНТ
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В този час в Бургас служители на ИАРА протестират срещу намерението агенцията да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Те се събраха пред сградата на Областната администрация в Бургас, като настояват ИАРА да остане самостоятелна структура, тъй като според тях двете агенции имат различни функции и работят по различно законодателство.

Протестиращите се опасяват, че едно подобно обединение може да доведе до съкращения и до промени в контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми.

Снимки: БНТ

Недоволството е насочено и към земеделския министър Пламен Абровски, като синдикатът вече поиска оставката му с отворено писмо заради липса на диалог.

#излизат на протест #„Агенция по горите“ #служители на ИАРА #сливане #Бургас

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