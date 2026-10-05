Служители на ИАРА излизат на протест в Бургас срещу сливането с Агенцията по горите (СНИМКИ)

В този час в Бургас служители на ИАРА протестират срещу намерението агенцията да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Те се събраха пред сградата на Областната администрация в Бургас, като настояват ИАРА да остане самостоятелна структура, тъй като според тях двете агенции имат различни функции и работят по различно законодателство.

Протестиращите се опасяват, че едно подобно обединение може да доведе до съкращения и до промени в контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми.

Снимки: БНТ

Недоволството е насочено и към земеделския министър Пламен Абровски, като синдикатът вече поиска оставката му с отворено писмо заради липса на диалог.