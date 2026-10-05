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Иззеха около 800 кашона лекарства за животни с изтекъл срок са иззети в Костинброд

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Проверката е установила десетки хиляди лекарствени дози

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Около 800 кашона с лекарства за животни, сред които антибиотици и хранителни добавки, както и около 200 чувала с храни за животни с изтекъл срок на годност са иззети при съвместна операция на МВР - София и Областната дирекция по безопасност на храните.

На 1 октомври е извършена проверка на склад и офис на фирма на територията на община Костинброд. Установени са лекарства и добавки с изтекъл срок на годност, продукти без етикети, както и кутии със заличен срок на годност, листовки и фирмени етикети.

В рамките на проведените процесуално-следствени действия, продължили до 3 октомври, са иззети около 800 кашона с лекарства за животни, включително антибиотици и хранителни добавки, както и около 200 чувала с животински храни, всичките с изтекъл срок на годност. Иззети са и документи за извършваната търговска дейност с лекарствени продукти.

Снимки: МВР

Управителят на фирмата е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 350А от Наказателния кодекс.

#лекарства за животни #Костинброд

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