Десетки трактори блокираха центъра на Генерал Тошево в знак на протест срещу инвестиционното намерение за добив на газ в добруджанската община.

Днес там се провежда заключителното публично обсъждане на предложението за разработване на находище "Спасово ", което обхваща 4 участъка в 18 населени места. Местните жители са категорично против сондажи, независимо от технологията на добив.

В последните дни бяха подкрепени и с декларации срещу газодобива от общинските съветници на общините Добричка и Тервел. От компанията - инвеститор отказаха коментар.

Венета Паунова, фермер: "Не сме съгласни с добива на никакъв вид газ в Добруджа. Това е земя, която е много плодородна, която ни храни. Мариян Великов, лекар: "Газът се ще отрави всичко. И подпочвене води, и всичко.

Снимки: БТА