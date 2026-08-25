Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“

Окръжният съд в Пловдив се произнесе по мерките за неотклонение на тримата обвиняеми, свързани с разбития частен клуб на организацията „Кръв и чест“.

Съдът на втора инстанция потвърди „задържане под стража“ за 42-годишния Ивайло Колев, който е наемател на клуба.

Потвърдена беше и наложената на 39-годишния Ивелин Велев парична гаранция от 1000 евро.

За 18-годишния Теодор Велев обаче магистратите решиха да бъде наложена парична гаранция в размер на 800 евро. Той е обвиняем и по друго досъдебно производство – за побоя над непалски граждани в Пловдив.

Тримата са обвинени в проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие. Те бяха задържани заедно с още 15 души след акция на ДАНС и полицията в клуба, при която бяха открити знамена с нацистки символи и неонацистка литература.