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Кучине Лубе Чивитанова с националите Николови представя състава си в понеделник

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Седемкратният шампион на Италия започва участието си в новото първенство на 17 октомври като гост на Верона.

класата александър николов доближи лубе полуфиналите италия
Снимка: A.S. Volley Lube Civitanova/X
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Съставът на Кучине Луче Чивитанова, където играят българските национали Симеон Николов и Александър Николов, ще бъде представен пред феновете следващия понеделник. Двамата братя, сребърни медалисти с България от Мондиал 2025, отново се събраха в един отбор и през започващия съвсем скоро сезон ще имат възможност да играят на най-високо ниво в Суперлигата.

Седемкратният шампион на Италия започва участието си в новото първенство на 17 октомври като гост на Верона. Събитието в зала "Евросуоле Форум" ще се проведе в 20:45 часа местно време.

През последните два сезона Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова завършиха на второ място в шампионата на Италия. От това лято към състава се присъедини и Симеон Николов.

#Кучине Луче Чивитанова # Александър Николов #симеон николов

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