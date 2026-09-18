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Основният разпределител на Германия Йоханес Тиле няма да вземе участие срещу България на ЕвроВолей

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Спорт
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Осминафиналният мач е на 19 септември (събота) от 19:00 часа в "Арена 8888" в София.

Снимка: БТА
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Основният разпределител на националния отбор на Германия по волейбол - Йоханес Тиле, отпадна за мача срещу България от осминафиналите на европейското първенство за мъже, съобщиха от Германския волейболен съюз.

Срещата е утре, 19 септември от 19:00 часа в "Арена 8888" в София.

Тиле е получил контузия в последната среща на Бундестима от груповата фаза на надпреварата при загубата в три гейма от Франция във вторник вечерта. Медицинските изследвания са показали фрактура на костица на ходилото. Той вече е в Германия, където ще се лекува в следващите шест-осем седмици.

"Много съжалявам, че няма да мога да играя. Чувствах, че сме в добра форма и затова съм сигурен, че момчетата и без мен могат да постигнат нещо голямо на това европейско първенство", коментира Тиле.

Германия записа четири победи и едно поражение в група D в румънския град Клуж и завърши на второто място. България остана трети в група В в София също с четири успеха и една загуба.

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# Йоханес Тиле #Европейско първнество по волейбол за мъже 2026

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