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Макрон предупреди от трибуната на ООН, че в света "се завръща законът на джунглата"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:30 мин.
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Макрон предупреди от трибуната на ООН, че в света "се завръща законът на джунглата"
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Френският президент Еманюел Макрон предупреди в обръщението си към Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че в света "се завръща законът на джунглата“, предаде Франс прес.

Той призова от трибуната на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание за „твърда подкрепа за Организацията на обединените нации“.

"Въпросът, който ни е зададен по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние - с форма на завръщане към закона на джунглата, или в цивилизована международна общност“, заяви Макрон.

Сега - повече от всякога - е наш дълг да застанем твърдо редом до Организацията на обединените нации, за да решим заедно всичко в общия интерес“, добави френският държавен глава.

Снимки: БГНЕС

Френският лидер призова международната общност да не отстъпва пред пораженческия дух и пред злоупотребите с власт. Той призова и да се върне жизнеността на ООН, за да спре бавното разделение на света. Макрон отправи призив и в защита на мултилатерализма.

Това беше неговата последна реч като президент на Франция по време на Годишната сесия на Общото събрание на ООН.

#81 сесия на ООН # Еманюел Макрон #ООН #Ню Йорк

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