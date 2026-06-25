ДР Конго затяга правилата за пътувания, след като във Франция бе регистриран случай на ебола

Демократична република Конго наложи 21-дневна карантина за всички, които се завръщат от засегнати от ебола райони, преди да могат да пътуват в чужбина, след като Франция потвърди първия свързан с епидемията случай на своя територия, предаде Ройтерс.

Указ от 24 юни, подписан от министъра на здравеопазването Самуел-Роджър Камба, изисква всеки, който е бил идентифициран като контактно лице на потвърден или предполагаем случай на ебола, да бъде подложен на 21-дневно активно здравно наблюдение от момента на последния му контакт със заразено лице. През този период всички пътувания на поставеното под карантина лице, както вътрешни, така и международни, са забранени, освен ако не бъде издадено изрично разрешение от здравните власти.

Същите правила за наблюдение важат и за медицинските работници, лабораторния персонал и екипите за реагиране, завръщащи се от засегнатите райони, които също трябва да получат предварително одобрение, преди да пътуват в чужбина.

В по-широк смисъл всеки, който е пребивавал в провинция, засегната от ебола, може да пътува в чужбина едва след като е прекарал поне 21 дни извън района. Всички пътници, заминаващи за чужбина, вече са длъжни да попълнят формуляр за здравна декларация, издаден от граничните здравни власти, и авиокомпаниите отговарят за проверката на спазването му като допълнителна мярка за скрининг.

Вчера Франция потвърди случай на ебола при лекар, който се е качил на граждански полет от Киншаса без симптоми, но се е разболял по време на полета, което предизвика опасения за разпространение на болестта в други страни. Според публикувани вчера данни на правителството при епидемията, причинена от редкия щам „Бундибуджо“ на ебола, за който няма ваксина или лечение, са се заразили 1118 души и 291 са починали.