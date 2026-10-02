Поройни дъждове засегнаха испанските провинции Кастейон и Валенсия

Над 100 литра дъжд на квадратен метър паднаха на места в провинциите Кастейон и Валенсия. Властите в Каталуния изпратиха две съобщения до жителите на четири района, засегнати от валежите, за да ги предупреди, че лошото време ще продължи до днес следобед.

Проливните дъждове в източните испански области предизвикаха спиране на железопътните превози на средни и дълги разстояния между Каталуния и Валенсия. Преустановено е движението по цялата мрежа от крайградски влакове. По-рано десетки общини и в двата региона решиха да отменят учебните занятия заради лошото време.

Премиерът Педро Санчес призова към предпазливост предвид предупрежденията за бури, проливни дъждове и опасни условия по крайбрежието във Валенсия и Каталуния. Службите за спешна помощ все още не са съобщили за сериозни инциденти или пострадали хора. Опасните метеорологични условия ще продължат и днес. Не се изключва възможността натрупаните количества валежи да надхвърлят 200 литра на квадратен метър. Освен това прогнозите сочат, че дъждовете ще засегнат и автономната област Мадрид.