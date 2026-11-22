Париж ФК постигна категорична победа с 4:0 над Анже и се изкачи на второто място в класирането на френската Лига 1. Столичани изиграха силно второ полувреме, в което реализираха и четирите си попадения, за да съкратят изоставането си от лидера и действащ шампион Пари Сен Жермен на три точки.

Първата част не предвещаваше толкова убедителен успех за домакините. Двата отбора не успяха да намерят път към противниковата врата и се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

След подновяването на играта Париж ФК значително подобри представянето си в нападение. Полузащитникът от Кот д'Ивоар Патрик Заби даде преднина на столичани, а в 55-ата минута Люка Колеошо удвои аванса на своя отбор.

Домакините продължиха да диктуват събитията на терена и стигнаха до още две попадения. Максим Лопез и Диего Копола също записаха имената си сред голмайсторите, оформяйки крайното 4:0.

С убедителния успех Париж ФК затвърди амбициите си за място сред водещите отбори във Франция и продължава преследването на ПСЖ в челото на класирането.

Анже остава в зоната на изпадащите, като заема предпоследното 17-о място с осем точки.