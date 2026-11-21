Английският голмайстор на Байерн Мюнхен Хари Кейн вече написа първото си обръщение към феновете след спешната операция на глезена, която претърпя и която ще го извади от терените за няколко месеца. От клуба не уточниха колко време ще бъде извън терените носителят на "Златната топка", но медиите в Германия твърдят, че Кейн ще бъде поне три месеца извън игра и оптимистично се очаква да се върна на терена към края на месец март.

"Такива са хубавите и лошите моменти от живота! Очевидно съм много разочарован, че получих тази контузия, но както винаги това е възможност да покажа устойчивост и да прогресирам с оглед на 2027 година", написа капитанът на националния тим на Англия в социалните медии.

"Ще се завърна свеж и готов за решителния момент на сезона", обеща Хари Кейн, който през последните три сезона става неизменно голмайстор на Бундеслигата.

Той е придружил обръщението си със своя снимка, седнал на болничното легло, като левият му крак е в ортопедична обувка след операцията.