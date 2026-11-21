Еспаньол победи Атлетик Билбао с 1:0 като гост в мач от испанското първенство по футбол, с което каталунците се изкачиха в горната половина на класирането. Те са десети с актив от 15 точки, колкото имат намиращите се пред тях Депортиво Ла Коруня и Виляреал.

Роберто Фернандес отбеляза единственото попадение в двубоя в средата на втората част, когато преодоля вратаря Унай Симон с прецизен удар с десния крак. Така Еспаньол остана непобеден в ЛаЛига в три поредни мача под ръководството на новия треньор Едер Сарабия.

Билбао остана на точка пред петъчния си съперник. Баските имат по четири победи, равенства и поражения в 12 мача.