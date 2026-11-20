Реал Мадрид е взел решение да си върне Нико Пас от Комо през следващото лято, като активира клаузата за обратно откупуване на стойност 80 милиона евро. Това съобщава испанското издание Deportes COPE.

Аржентинският национал продължава да впечатлява с представянето си в италианското първенство, а силните му изяви са убедили ръководството на мадридчани да предприеме действия за неговото завръщане на "Сантиаго Бернабеу“.

Пас премина в Комо през лятото на 2024 година срещу едва 6 милиона евро, но развитието му в Серия А значително повиши неговата стойност.

През миналия сезон атакуващият полузащитник записа 12 гола и 7 асистенции в 35 шампионатни срещи. От началото на настоящата кампания той продължава със силните си изяви, като вече има 6 попадения и 8 голови подавания в 14 мача за италианския клуб.

Към тези показатели се прибавят и петте му гола в пет двубоя за националния отбор на Аржентина през сезона.

Представянето на Пас предизвиква сериозни очаквания и в родината му, където той е сочен за потенциален наследник на емблематичния номер 10 на Лионел Меси.

Бившият аржентински национал Хуан Себастиан Верон също изрази възхищението си от качествата на младия футболист.

"Прави неща, които съм виждал само от Меси и Диего Марадона“, заяви Верон по адрес на звездата на Комо.

Евентуалното завръщане на Пас в Реал Мадрид е възможно благодарение на специалните условия, включени в договора между двата клуба.

При първоначалния трансфер през 2024 година мадридчани запазиха правото на 50 процента от сумата при бъдеща продажба, както и няколко опции за обратно откупуване, започващи от 9 милиона евро.

През последния летен трансферен прозорец обаче Реал Мадрид и Комо предоговориха условията по сделката. Италианският клуб се съгласи да заплати допълнителни 60 милиона евро, за да премахне клаузата, гарантираща на испанския гранд половината от приходите при следващ трансфер.

Въпреки това Реал Мадрид запази възможността да си върне футболиста срещу фиксирана сума от 80 милиона евро. Новата клауза е валидна единствено през летния трансферен прозорец на 2027 година.