Операторът на дрон, който засне първата тренировка на Маурисио Почетино начело на Манчестър Юнайтед, поднесе публично извинение на клуба, треньора и футболистите. Той призна, че е допуснал сериозна грешка в преценката си, и премахна видеозаписа от своя канал в YouTube.

The entire 12-minute clip of Mauricio Pochettino's first training session with Manchester United has been leaked onto X. https://t.co/AgDoEPbQY2 — Football Tweet  (@Footballtweet) November 19, 2026

Кадрите бяха заснети в четвъртък на тренировъчната база на "червените дяволи“ в Карингтън и впоследствие публикувани в канала "CC OVERVIEW“. Видеото предизвика реакции, тъй като показваше част от подготовката на отбора непосредствено преди дербито с Ливърпул.

В изявление, публикувано в петък, операторът обясни, че полетът на дрона е бил съобразен с действащите разпоредби, но призна, че заснемането на тренировъчния процес е било неетично.

"Целта ми беше да заснема Маурисио Почетино в екипа на Юнайтед, за да го видят феновете за първи път“, посочи той.

Авторът на видеото пое отговорност за действията си и изрази надежда, че публикуваните кадри няма да окажат влияние върху представянето на отбора.

"Напълно приемам, че това беше неетично от моя страна. Бих искал да се извиня на Манчестър Юнайтед, Маурисио Почетино и играчите за действията си и искрено се надявам, че те няма да повлияят на изхода на нито един мач“, заяви операторът, цитиран от Ройтерс.

Той уточни, че първоначално е предполагал, че ще може да заснеме единствено загряващите упражнения и че тренировката ще бъде достъпна за представители на медиите.

Операторът категорично отрече и появилите се предположения за евентуална намеса на друг клуб, като подчерта, че нито Ливърпул, нито който и да е друг футболен отбор е имал отношение към решението му да снима заниманието в Карингтън.

"Видеото е премахнато от моя канал“, допълни той.

Случаят идва в деликатен момент за Манчестър Юнайтед, който през тази седмица назначи Маурисио Почетино за нов мениджър след уволнението на Майкъл Карик.

Аржентинският специалист поема отбора в трудна ситуация. „Червените дяволи“ заемат 18-ото място във временното класиране на Висшата лига, след като са постигнали само една победа в първите си десет мача от сезона.