Арсенал ще трябва да се справя без Букайо Сака още около четири седмици, след като възстановяването на английския национал от контузия в бедрото продължава. Това потвърди мениджърът на лондончани Микел Артета преди предстоящото гостуване на Нюкасъл в английската Висша лига.

Сака получи травмата още в началото на двубоя срещу Байерн Мюнхен от Шампионската лига на 21 октомври и оттогава не е вземал участие в официален мач.

След направените допълнителни медицински изследвания Артета уточни, че общият период на възстановяване на крилото се очаква да бъде около осем седмици.

"Възстановява се много добре. Изглежда, че ще отсъства около осем седмици, така че в момента са четири. Ще мине още време, преди да се завърне в отбора“, заяви испанският специалист, цитиран от Асошиейтед прес.

Проблемите с контузени футболисти за Арсенал не се изчерпват със Сака. Полузащитникът Мартин Субименди също ще остане извън терените за няколко седмици, след като е получил травма в бедрото по време на ангажиментите си с националния отбор на Испания.

Положителната новина за лондончани е свързана с Уилям Салиба. Френският централен защитник е близо до завръщане в състава, след като се възстановяваше от проблеми с гърба, които го извадиха от игра след Световното първенство.

Салиба вече е взел участие в два контролни двубоя и според Артета физическото му състояние позволява постепенното му включване в официалните срещи.

"Искаме постепенно да увеличаваме минутите му на терена“, обясни наставникът на Арсенал.

Лондончани се намират в добра позиция в битката за титлата във Висшата лига. Действащият шампион оглавява класирането с пет точки преднина след първите десет кръга.