Ювентус е набелязал нападателя на Монца Густаво Варела като една от основните си трансферни цели за предстоящия зимен прозорец, съобщава италианското издание „Кориере дело Спорт“.

Според информацията ръководството на торинския клуб вече е предприело първи стъпки към евентуалното привличане на футболиста. Спортният директор Фредерик Масара е осъществил контакт с Монца, за да проучи възможностите за трансфер.

Ювентус обаче ще трябва да се справи със сериозна конкуренция от английската Висша лига. Ливърпул, Тотнъм и Брентфорд също проявяват интерес към нападателя, чиито изяви от началото на сезона привличат вниманието на редица европейски клубове.

Варела се представя силно с екипа на Монца и към момента оглавява голмайсторската листа в Серия А с девет попадения. Освен това нападателят има една асистенция в първенството.

Той се отличи и в турнира за Купата на Италия, където реализира два гола срещу Авелино в първия кръг на надпреварата.

Евентуална сделка може да се окаже сложна заради дългосрочния договор на футболиста с Монца, който е в сила до 30 юни 2030 година. Това дава на клуба от Ломбардия силна позиция при преговорите за бъдещето му.

Допълнително условие при евентуален трансфер е клаузата, според която бившият клуб на Варела – Бенфика, има право да получи 20 процента от стойността на следващата му продажба.

Засега няма информация за конкретна оферта или за сумата, която Монца би поискал за своя голмайстор.