Южнокорейският национал Кан-ин Лий влезе в историята на азиатския футбол, след като за втора поредна година беше избран за най-добър азиатски футболист, състезаващ се извън континента. Полузащитникът на Атлетико Мадрид получи престижното отличие на церемонията по годишните награди на Азиатската футболна конфедерация (АФК) в Банкок.

25-годишният футболист изпревари своя сънародник Хван Ин-бом от Порто и японския нападател Аясе Уеда от Лил в надпреварата за индивидуалния приз.

С успеха си Кан-ин Лий се превърна в първия играч, който печели наградата в две последователни издания. Той се присъедини и към сънародника си Хюн-мин Сон като единствените футболисти с повече от едно отличие в тази категория.

Сон остава рекордьор с четири награди, спечелени през 2015, 2017, 2019 и 2023 година.

Признанието за Кан-ин Лий идва след изключително успешния му последен сезон с екипа на Пари Сен Жермен. През кампанията 2025/2026 южнокореецът помогна на френския шампион да защити титлата си в Шампионската лига, като парижани се наредиха до Реал Мадрид сред клубовете с два поредни триумфа в турнира в съвременния му формат.

Полузащитникът спечели и трета поредна титла във френското първенство, както и Суперкупата на Франция през 2025 година, Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа на ФИФА. Той беше част и от състава на ПСЖ, който достигна до финала на Световното клубно първенство през 2025 година.

Лий напусна френската столица с общо 12 големи трофея, преди да премине в Атлетико Мадрид през юли 2026 година.

На международно ниво халфът продължи да бъде сред основните фигури в националния отбор на Южна Корея. Той изигра всички минути в груповата фаза на Световното първенство през 2026 година и се отличи с решаваща асистенция при единствената победа на тима срещу Чехия. Южнокорейците обаче отпаднаха още след първата фаза на турнира.

Новото отличие затвърждава силното присъствие на Южна Корея в индивидуалните награди на АФК. Освен четирите успеха на Сон Хюн-мин, през 2022 година призът беше спечелен и от защитника Ким Мин-дже.

Кан-ин Лий започва европейската си кариера през 2011 година, когато преминава от Инчон в академията на Валенсия. След пробива си в първия отбор на испанския клуб той играе за Майорка, преди да премине в Пари Сен Жермен.