Изтекли видеокадри от първата тренировка на Маурисио Почетино начело на Манчестър Юнайтед предизвикаха притеснения в клуба дни преди големия двубой срещу Ливърпул в неделя.

Заниманието на тренировъчната база в Карингтън е било заснето с дрон, като публикуваните кадри разкриват подробности за подготовката на отбора, наличните футболисти и евентуалните кадрови решения на новия мениджър.

Според журналиста на Sky Sports Роб Дорсет информацията може да предостави сериозно тактическо предимство на Ливърпул и неговия наставник Андони Ираола при подготовката за предстоящия сблъсък.

Дорсет изрично подчерта, че няма никакви предположения за участие на Ливърпул в заснемането или разпространението на видеоматериалите. Въпреки това той смята, че кадрите могат да помогнат на мърсисайдци да придобият по-ясна представа за намеренията на Почетино.

Особено внимание привлича състоянието на Хари Магуайър и Патрик Доргу, които имаха проблеми с контузии през последните седмици. По-рано Манчестър Юнайтед публикува официални снимки от тренировката, на които двамата се виждат сред основната група.

Изтеклото видео обаче предоставя значително повече информация за това кои футболисти участват пълноценно в заниманията и кои отсъстват.

"Кадрите дават доста ясна представа кой е здрав, кой е на тренировъчното игрище, кой участва и кой не. Това трябва да е значително тактическо предимство за Андони Ираола и Ливърпул преди толкова важен мач“, коментира Дорсет.

Случаят повдига и въпроси относно сигурността на тренировъчната база на Манчестър Юнайтед. Според журналиста няма ясни данни за нарушаване на закона, тъй като дронът може да е бил управляван от терен извън собствеността на клуба.