Японецът Козо Ташима обяви намерението си да промени начина на управление на Международната футболна федерация (ФИФА), ако спечели президентските избори през март 2027 година. 68-годишният функционер подчерта, че според него основното внимание във футбола трябва да бъде насочено към играчите, а не към ръководителите на световната централа.

Почетният президент на Японската футболна асоциация и член на Съвета на ФИФА от 2015 година ще се изправи срещу настоящия президент Джани Инфантино, като основната му цел е възстановяването на доверието в организацията.

"Една чуждестранна медийна личност ме описа много точно. Каза, че ако бъда избран, може да стана най-малко забележимият президент досега. Това може би е малко ирония, но аз нямам нищо против. Не президентът трябва да се откроява, а играчите“, заяви Ташима на пресконференция в Токио.

Японецът посочи, че решението му да се кандидатира е било повлияно от противоречията около отмененото наказание на американския национал Фоларин Балогун по време на Световното първенство през 2026 година.

През юли ФИФА отмени санкцията от един мач на нападателя, което му позволи да участва в двубоя срещу Белгия. Решението беше взето, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лично е поискал от Инфантино преразглеждане на наказанието.

Случаят предизвика критики към световната футболна централа и постави въпроси относно независимостта на дисциплинарните ѝ органи.

"Преди десет години се случи нещо подобно и г-н Инфантино стана президент, за да направи реформи и да подобри нещата. Той със сигурност е направил прекрасни неща. Но през 2026 година се случиха събития, които хвърлиха сянка върху управлението“, коментира Ташима, цитиран от Ройтерс. "Работил съм във футбола, особено като играч и треньор. Като такъв не мога да приема отмяната на наказанието на Балогун по никакъв начин. Дори сега не е дадено обяснение. Чувствах се много възмутен и затова реших да се кандидатирам“, допълни японецът.

След случая Дисциплинарната комисия на ФИФА заяви, че е действала независимо и в рамките на своите правомощия. През октомври организацията обяви намерение да промени разпоредбата в дисциплинарния си кодекс, която позволява подобна отмяна на наказания.

Предстоящите избори ще бъдат първите от 2016 година насам, на които Инфантино ще има конкуренция. Швейцарецът беше преизбран без съперник през 2019 и 2023 година.

Освен Ташима кандидатура за президентския пост обяви и председателят на Френската футболна федерация Филип Диало, който се ползва с подкрепата на УЕФА. Зад настоящия президент застават футболните конфедерации на Азия и Африка.

Ташима призна, че все още не е получил официална подкрепа от нито една континентална конфедерация, но изрази увереност, че позициите на Инфантино постепенно отслабват.

"Напълно съм наясно, че съм в значително неизгодно положение в тази надпревара. Факт е обаче, че подкрепата за Джани постепенно намалява. Ще продължа да се обръщам към избирателите“, заяви той.

Японският функционер не изключи възможността за сътрудничество с Диало, за да се избегне разделяне на гласовете на противниците на Инфантино. Самият французин вече изрази желание двамата да обсъдят евентуално обединяване на усилията.

Ташима, който е първият японски кандидат за президент на ФИФА, подчерта още, че възнамерява да проведе скромна предизборна кампания, финансирана до голяма степен със собствени средства и дарения.