Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо коментира бъдещето на нападателя Ендрик, ситуацията около Винисиус Жуниор и трансферните слухове, свързващи клуба с младия талант Джей Джей Гейбриъл.

На пресконференция преди домакинството срещу Селта Виго португалският специалист подчерта, че интересите на клуба стоят над тези на всеки отделен футболист, независимо от неговото име или статут в отбора.

Една от основните теми беше евентуалното напускане на Ендрик през зимния трансферен прозорец. Моуриньо призна, че високо оценява качествата на младия бразилец, но отказа да даде категоричен отговор относно бъдещето му.

"Много го ценя и моите началници знаят, че той е важен за мен, но Реал Мадрид е по-важен от него. Вече получихте отговор, както и онези, които пишат по темата, и агентите, които изпращат разни неща“, заяви Моуриньо, цитиран от испанското издание AS.

Наставникът беше попитан и за завръщането на Винисиус Жуниор, който пропусна последните четири срещи на Реал Мадрид в Ла Лига преди паузата за националните отбори.

На въпрос дали бразилското крило ще попадне сред титулярите срещу Селта Виго, Моуриньо беше категоричен, че никой в състава няма гарантирано място в стартовите единадесет.

"Титуляр, резерва, на трибуните... няма значение. Тук няма футболисти с привилегии, които трябва да играят по право. Всички работят в името на отбора“, подчерта португалецът.

С тези думи Моуриньо даде да се разбере, че решенията му за състава ще зависят от представянето и работата на футболистите, а не от техния статут.

Треньорът на мадридчани коментира и информациите за евентуалното привличане на 16-годишния Джей Джей Гейбриъл, който през тази седмица се сбогува с Манчестър Юнайтед и според публикации е близо до преминаване в Реал Мадрид.

"Не знам нищо... нищо. Имам връзка с футболистите, с които работя тук. Не с тези, които не са част от отбора“, заяви Моуриньо, отказвайки да навлезе в подробности около евентуалната сделка.

Пред Реал Мадрид предстои серия от три последователни домакинства. В събота столичани приемат Селта Виго в двубой от испанското първенство, а във вторник ще се изправят срещу ПСВ Айндховен в Шампионската лига.

На 28 ноември мадридчани отново ще играят пред собствена публика, този път срещу Алавес в Ла Лига.