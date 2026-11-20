Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа е близо до подписването на нов договор с испанския клуб, който ще го задържи на "Сантиаго Бернабеу“ до юни 2028 година. Информацията беше съобщена от трансферния експерт Фабрицио Романо в социалните мрежи.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2026

Очаква се 34-годишният белгийски национал да удължи настоящото си споразумение с още един сезон. Действащият му контракт изтича през лятото на 2027 година, като официалното потвърждение на новата сделка се очаква в близко бъдеще.

През октомври Куртоа потвърди, че води разговори с ръководството на Реал Мадрид относно бъдещето си. Тогава опитният страж изрази желанието си да остане в клуба до края на професионалната си кариера.

Белгиецът е част от състава на мадридчани от 2018 година и през този период се утвърди като един от основните футболисти на отбора.

С екипа на Реал Мадрид Куртоа е спечелил два пъти Шампионската лига, четири титли от испанското първенство и веднъж Купата на краля.

През настоящия сезон 2026/2027 вратарят е записал 15 участия във всички турнири, като в четири от срещите е запазил вратата си без допуснато попадение.