ПСВ Айндховен няма намерение да плати исканите от Наполи 7 милиона евро за привличането на Кевин Де Бройне през зимния трансферен прозорец. Това съобщава нидерландското издание "Де Телеграаф“.

35-годишният белгийски национал е в последната година от двугодишния си договор с италианския клуб, към който се присъедини като свободен агент през лятото на 2025 година след напускането на Манчестър Сити.

В контракта на Де Бройне е включена опция за удължаване с още един сезон, но според информации в Италия ръководството на Наполи не възнамерява да се възползва от нея.

Бъдещето на полузащитника е поставено под въпрос на фона на незадоволителното представяне на неаполитанците през настоящата кампания. Отборът заема десетото място във временното класиране на Серия А и е изправен пред опасността да не достигне до елиминационната фаза на Шампионската лига.

Според "Гадзета дело Спорт“ Де Бройне обмисля възможността да напусне Наполи още през януари, като едно от основните му желания е да се завърне по-близо до семейния си дом в белгийската провинция Лимбург.

Именно това прави ПСВ Айндховен потенциална следваща дестинация за опитния футболист. Нидерландският клуб проявява интерес към привличането му, като според публикациите вече е отправил първоначално предложение на стойност 2 милиона евро, което е било отхвърлено от Наполи.

Италианците настояват за сума от около 7 милиона евро, за да се разделят с белгиеца през зимата.

Според "Де Телеграаф“ обаче ПСВ категорично отказва да отговори на тези финансови изисквания. В Нидерландия смятат, че подобна инвестиция е неоправдана за 35-годишен футболист, който е пристигнал в Наполи без трансферна сума и няма значителна бъдеща препродажна стойност.

Изданието допълва, че основната надежда на ПСВ е самият Де Бройне да настоява за напускане и по този начин да принуди ръководството на Наполи да намали финансовите си претенции.

Допълнително усложнение за евентуалната сделка представляват появилите се през последните дни информации в италианските медии относно исканата трансферна сума, които според нидерландското издание не са помогнали на преговорната позиция на ПСВ.