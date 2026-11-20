Атлетико Мадрид е сред възможните следващи дестинации за полузащитника на Манчестър Сити Матео Ковачич. Според испанското издание AS 32-годишният хърватски национал може да напусне английския клуб още през зимния трансферен прозорец, въпреки че договорът му изтича през лятото на 2027 година.

Ковачич получава ограничени възможности за изява през настоящия сезон. Макар мениджърът Енцо Мареска да разчита на него в отделни двубои от турнирите за националните купи, полузащитникът рядко попада в плановете му за срещите от Висшата лига.

От началото на кампанията хърватинът е записал едва три участия в английското първенство, а общото му игрово време във всички турнири възлиза на 373 минути.

Въпреки това Ковачич успя да се отличи в турнира за Купата на лигата, когато се разписа срещу Брайтън и помогна на Манчестър Сити да стигне до изпълнение на дузпи. "Гражданите“ спечелиха с 4:3 при наказателните удари и продължиха напред в надпреварата.

Липсата на редовни участия обаче може да се окаже решаваща за бъдещето на полузащитника, който продължава да бъде важна част от националния отбор на Хърватия.

Атлетико Мадрид разглежда възможността да привлече опитния футболист, който вече познава добре испанското първенство. Между 2015 и 2018 година Ковачич носеше екипа на градския съперник Реал Мадрид, с който спечели три пъти Шампионската лига.

В кариерата си хърватинът е играл още за Динамо Загреб, Интер Милано и Челси, преди да се присъедини към Манчестър Сити.

Ковачич обаче не е единственият полузащитник, свързван с евентуален трансфер в Атлетико. Според информации в испанските медии мадридският клуб следи и ситуацията около Мартин Субименди от Арсенал.

Испанският национал има договор с лондончани до 2030 година, но също изпитва затруднения да си осигури постоянно място сред титулярите на Микел Артета през настоящия сезон.

Желанието за повече игрово време може да се окаже фактор при евентуално решение за промяна на клубната принадлежност на двамата футболисти.