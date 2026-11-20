Борусия Дортмунд ще бъде без Самуеле Инасио в продължение на няколко месеца, след като младият италиански футболист получи сериозна контузия по време на ангажиментите си с националния отбор на Италия до 21 години.

18-годишният атакуващ полузащитник е увредил менискуса си в двубоя срещу Белгия по-рано тази седмица. От германския клуб потвърдиха, че травмата налага хирургическа намеса, която ще извади футболиста от игра за продължителен период.

Новината представлява неприятен удар както за младия талант, така и за Борусия Дортмунд, който няма да може да разчита на него в следващите месеци.

Спортният директор на клуба Оле Бук изрази съжалението си за случилото се и увери, че Инасио ще получи необходимата подкрепа по време на възстановяването.

"Тази контузия е изключително неприятна – най-вече за Саму, но също така и за Борусия Дортмунд“, заяви Бук пред официалния сайт на германския клуб. "Ще окажем на Саму пълната необходима подкрепа през следващите месеци, за да може той да се възстанови напълно“, допълни спортният директор.

На този етап от Борусия Дортмунд не посочват конкретна дата за завръщането на италианския футболист на терена. Продължителността на отсъствието му ще зависи от възстановяването след предстоящата операция.