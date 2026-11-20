Борусия Дортмунд е сред шестте клуба, които проявяват интерес към централния защитник на Херта Берлин Линус Гехтер. Според информация на германското издание "Билд“ 22-годишният футболист е привлякъл вниманието на няколко европейски отбора заради изтичащия му договор.

Освен Борусия Дортмунд, запитвания за ситуацията около защитника са отправили Бенфика, Комо, РБ Залцбург, Айнтрахт Франкфурт и Хофенхайм.

Настоящият контракт на Гехтер с Херта изтича през лятото на 2027 година, което го превръща в привлекателна трансферна цел. От 1 януари заинтересованите клубове ще имат право да водят официални преговори с футболиста за евентуалното му привличане като свободен агент след края на сезона.

Тази ситуация може да принуди ръководството на Херта да обмисли продажбата му още през зимния трансферен прозорец. Ако защитникът не прояви желание да удължи договора си, януари ще бъде последната възможност за берлинчани да получат трансферна сума за него.

Въпреки засиления интерес от други клубове, оставането на Гехтер в Херта не е изключено. Според "Билд“ младият футболист може да подпише нов договор, ако стане ясно, че отборът ще играе в Бундеслигата през следващия сезон.

Борусия Дортмунд следи развитието на защитника от известно време. Германският клуб беше свързван с неговото привличане още през миналото лято, но тогава поставената от Херта цена от 15 милиона евро е била счетена за прекалено висока.

Изтичащият договор на Гехтер обаче променя ситуацията и може да позволи на заинтересованите отбори да договорят трансфер при значително по-изгодни финансови условия.