Реал Мадрид си връща Нико Пас срещу 9 милиона евро

Реал Мадрид е взел окончателно решение да си върне Нико Пас, след като ще активира клаузата за обратно откупуване на аржентинския национал на стойност 9 милиона евро. Новината е била потвърдена по време на среща между ръководствата на испанския гранд и Комо.

Според информацията от Испания официалното задействане на клаузата ще стане в следващите дни, с което 21-годишният полузащитник отново ще стане собственост на „кралския клуб“.

След това Реал Мадрид ще разполага с пълен контрол върху бъдещето на футболиста. Ако Комо продължава да има интерес към Нико Пас, италианският клуб ще трябва да води нови преговори с мадридчани, тъй като не разполага с преференциално право за неговото привличане.

От „Сантиаго Бернабеу“ са впечатлени от развитието на аржентинеца в Серия А и не желаят да загубят контрол върху един от най-обещаващите млади играчи в клуба. Именно поради тази причина Реал предпочита първо да си върне правата върху халфа, а впоследствие да реши дали той ще остане в състава, ще бъде преотстъпен или продаден.

Желанието на самия Нико Пас е било да продължи развитието си под ръководството на Сеск Фабрегас в Комо, но окончателната дума за следващата стъпка в кариерата му ще принадлежи на Реал Мадрид.