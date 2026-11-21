Льо Авър остана без победа от началото на сезона във френското първенство по футбол, след като допусна пълен обрат и загуби с 1:3 срещу Троа в първи мач от 11-ия кръг на Лига 1.

Джош Мая даде преднина на гостите от Льо Авър още в третата минута на двубоя. Изчистена топка достигна до нигериеца извън наказателното поле и той изпрати удар към центъра на вратата, за да преодолее стража на домакините Хилел Конате.

Троа обаче доминираше остатъка от двубоя и направи пълен обрат. Антоан Мийе изравни в 19-ата минута и френският халф добави още едно попадение в средата на второто полувреме, записвайки третия си гол за сезона. Рено Рипар пък оформи крайния резултат от дузпа в добавеното време.

Победата изкачи Троа на 13-о място и отдалечи отбора на три точки от зоната на изпадащите, а Льо Авър остава последен в класирането с две равенства и девет поражения.