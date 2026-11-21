На 80-годишна възраст почина една от иконите на футбола в Северна Ирландия – легендарният треньор Рой Койл. По време на 32-годишната си кариера край страничната линия той печели 13 титли в страната, като го е правил с двата най-успешни местни клуба Линфилд и Гленторан. Също така Рой Койл е бил наставник на Ардс, Дери Сити и Нюри Сити. Начело на „зелено-червените“ от Гленторан гостува и в България за два мача с Литекс (Ловеч) през юли 1999-а година за два мача в предварителния кръг на Шампионската лига, но „оранжевите“ постигат две победи с 3:0 и 2:0.

Президентът на Ирландската футболна асоциация Колин Маккендри заяви: „Рой беше икона на нашия спорт и човек, който винаги беше на преден план през целия ми път във футбола.

„Той беше източник на вдъхновение не само за мен, но и за много други хора. Беше изключително ерудиран човек, който разбираше всеки аспект на футбола в Северна Ирландия. Опитът, проницателността и страстта му към играта личаха винаги, когато разговаряше с него. Постиженията му като треньор говорят сами за себе си“.

„Да спечелиш 13 титли в първенството през толкова дълга кариера, като същевременно се радваш на успехи в два от най-големите ни клубове, е изключителен рекорд. Той притежаваше и невероятната способност да изгражда успешни отбори и да поддържа високи стандарти в продължение на много години.“

В памет на Койл бе отбелязана минута аплодисменти преди мача на Гленторан и Клифтънвил от местната Висша лига.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино каза за Койл: „Той завинаги ще бъде запомнен в Северна Ирландия – особено в Линфилд и Гленторан – и извън нея заради своята всеотдайност и ангажираност към нашата прекрасна игра.

„От името на ФИФА и световния футбол изразявам съболезнования на семейството му, приятелите му и всички, които са имали привилегията да работят с него. Нека почива в мир.“