Нападателят на Клуб Брюж Николо Тресолди продължава впечатляващото си представяне през сезона, след като отбеляза поредното си попадение в белгийското първенство. Роденият през 2004 година футболист се разписа при гостуването на Мехелен в двубой от 12-ия кръг и увеличи головата си сметка на 15 попадения във всички турнири.

Трезолди удвои преднината на Брюж в 36-ата минута след асистенция на Хуго Ветлесен. Само четири минути по-рано Лемарешал беше открил резултата след подаване на Ханс Ванакен.

С новото си попадение италианско-германският нападател вече има девет гола в белгийското първенство, пет в Шампионската лига и един в Суперкупата на Белгия. Към тях се прибавят и четири попадения за младежкия национален отбор на Германия до 21 години.

Силната форма на Тресолди не остава незабелязана от водещите европейски клубове. Според информациите Милан е включил нападателя в списъка си с потенциални попълнения за зимния трансферен прозорец.

Италианският гранд разглежда футболиста на Брюж като алтернативен вариант на бразилеца Ендрик от Реал Мадрид, който също попада сред трансферните цели на клуба.

Интерес към Тресолди проявява и Байерн Мюнхен. Баварците следят развитието му на фона на контузията на Хари Кейн, който е претърпял операция на глезена и се очаква да отсъства поне три месеца.

Договорът на младия нападател с Брюж е до юни 2029 година, което поставя белгийския клуб в добра позиция при евентуални преговори за негов трансфер.