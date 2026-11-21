Българският вратар Андрей Кръстев продължава със силните си изяви в италианската Серия Б. Младият страж изигра пореден добър мач за Сампдория и имаше важен принос за домакинската победа с 3:1 над Беневенто в среща от 12-ия кръг на първенството.

Успехът беше трети пореден за отбора от Генуа, който събра 14 точки и се изкачи до 13-ото място в класирането. Беневенто остана осми с 16 точки, като вече четири последователни срещи няма победа. Лидер е Палермо с 27 точки.

Двубоят започна динамично, а домакините поведоха още в 10-ата минута. Швейцарският национал Кевин Мбабу центрира отдясно, а Дженаро Тутино засече топката с глава и откри резултата.

Само пет минути по-късно Беневенто възстанови равенството. Андрей Кръстев се намеси при опит на Черубини да го преодолее, но топката попадна у Леонардо Серникола, който реализира при добавката. Защитата на Сампдория не успя да реагира навреме и да предотврати попадението.

Българският страж бързо демонстрира концентрация и в 18-ата минута отрази опасен далечен удар на Жуан.

Сампдория отново излезе напред в 22-ата минута след поредна добра атака по десния фланг. Мбабу центрира към далечната греда, където Лоренцо Инсине беше на точното място и изпрати топката в мрежата за 2:1.

Гостите опитаха да отговорят, но Кръстев и съотборниците му в защита се справиха с последвалите опасности.

В 31-ата минута домакините нанесоха трети удар. Инсине този път влезе в ролята на асистент, като подаде към Лоренцо Мецотеро, който отблизо покачи на 3:1.

Пет минути преди почивката Андрей Кръстев отново се отличи с важна намеса, след като изби над напречната греда удар на Матия Майта и запази преднината от два гола за своя тим.

През второто полувреме Беневенто продължи да търси начин да се върне в мача, но българският вратар и защитата на Сампдория не допуснаха ново попадение.