Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев остана умерен в оценката си след нулевото равенство със Спартак Варна в градското дерби от 15-ия кръг на Първа лига. Наставникът на "моряците“ призна, че двубоят е преминал под знака на напрежението и физическите единоборства, а на неговите футболисти не е достигнало самочувствие в завършващата фаза.

"Получи се по-нервен мач, повече битка, очакваше се. Не може да кажем доволни или недоволни сме. Равният е справедлив. И двата отбора не рискуваха достатъчно. Опитахме се малко да усилим атакуващата ни линия, създадохме няколко момента, но не успяхме да отбележим. Казах и в съблекалнята, че имаме качества и талант да играем повече“, коментира Илиев.

Специалистът подчерта, че вижда желание у своите футболисти да променят представянето на отбора, но според него те трябва да действат с повече увереност в ключовите моменти.

"Футболистите показват желание за тази промяна, която искаме да се направи. Можеше да покажем малко повече самочувствие. Сега отстрани е лесно. На терена напрежението е по-различно“, допълни наставникът.

Илиев обърна специално внимание на действията в последната третина на терена, където според него Черно море не е успял да използва достатъчно добре създадените възможности.

"Не достигна самочувствие в последните 30 метра. Имахме такива ситуации, говорих и с Мигел Барандаш, тръгна да центрира, вместо да отиграе. В тази ситуация е лесно отвън да се каже: „Това трябваше да се направи“. Футболистите изиграха мача мъжки. Сборихме се, сбихме се. Малко повече късмет в някои моменти може би... но това е“, заяви той.

В заключение старши треньорът на Черно море подчерта, че е доволен от начина, по който футболистите му са отговорили на физическата битка, но очаква подобрение в останалите компоненти от играта.