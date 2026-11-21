Старши треньорът на Спартак Варна Даниел Моралес изрази задоволство от себераздаването на своите футболисти след нулевото равенство с Черно море в градското дерби от 15-ия кръг на Първа лига. Специалистът благодари на привържениците за подкрепата, но призна, че очаква повече от отбора си в игрово отношение.

"Първо съм много доволен от публиката. Те вчера дойдоха на тренировката и казаха, че ще ни подкрепят докрай. Поздравявам и ръководството, което прави усилия този отбор да е все по-добре. Трябва да поздравя и момчетата, които се стараят докрай, на тежък терен, в мач, който е много важен“, заяви Моралес.

Наставникът подчерта, че напрежението е било неизменна част от дербито, а двата отбора са имали своите силни периоди.

"Футболът се играе под напрежение. Имаше моменти, в които ние бяхме по-добри, но имаше и такива, в които Черно море беше по-добър. Това е атмосферата, която искаме, такава трябва да е атмосферата на всички мачове в България“, допълни той.

Моралес направи сравнение с предишния двубой на Спартак срещу Арда и отчете, че този път неговият тим не е успял да демонстрира същата агресивност в нападение.

"Това ни беше малко по-слаб мач, отколкото с Арда, когато бяхме по-агресивни в атака. Днес, когато изграждахме атаки, знаехме как пресира Черно море, като трябваше да излезем от пресата, но не успяхме. Не успяхме да намерим човека, който да излезе на позиция“, обясни бразилският специалист.

Според него тежкият терен и пресата на съперника са затруднили организацията на атаките, което е принудило футболистите му да търсят по-директен подход.

"Тогава какво ни остава - да играем по-директно. Някой път, когато теренът е по-тежък, е трудно да се играе под натиск. Трябваше да намираме свободни хора, а след това да имаме кураж, за да завършим атаката“, добави наставникът.

Моралес не скри удовлетворението си от отношението на играчите към клуба, но беше категоричен, че отборът разполага с възможности за по-добро представяне.

"Когато дойдох тук, ми казаха истината, че момчетата защитават емблемата. Горд съм, че съм треньор на Спартак и мога да работя с тези момчета. Някои неща трябва да пипаме по-детайлно. Момчетата правят нещата на 80%, но искам повече. Трябва всеки ден да е различно. Засега нещата са ок, не успяхме да победим днес, но идва следващият мач“, заяви той.

В заключение старши треньорът на Спартак насочи вниманието към предстоящото гостуване на Локомотив Пловдив, като изрази увереност, че неговият отбор може да се противопостави успешно на съперника.