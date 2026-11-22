Дженоа продължи доброто си представяне в италианската Серия А, след като победи Сасуоло с 2:0 като гост в среща от 12-ия кръг на първенството. В герой за "грифоните“ се превърна Милутин Осмаич, който реализира и двете попадения още през първото полувреме.

С успеха Дженоа записа четвърта победа в последните си пет двубоя и се изкачи на десетото място в класирането с 16 точки. За Сасуоло кризата продължава, като отборът вече няма победа в осем поредни срещи, шест от които са завършили със загуба.

Домакините, водени за първи път от новия си старши треньор Роберто Д'Аверса, започнаха по-активно двубоя в Реджо Емилия и създадоха няколко добри възможности за гол. Въпреки това Дженоа успя да поведе при една от първите си опасни атаки.

В 26-ата минута вратарят Джъстин Бейлоу отрази удар, но Хамед Траоре достигна първи до отбитата топка и подаде към Осмаич, който откри резултата.

Дванадесет минути по-късно нападателят отново се оказа на точното място в наказателното поле и реализира второто си попадение, оформяйки крайното 2:0 още преди почивката.

В друг двубой от кръга Болоня и Удинезе завършиха наравно 1:1. Надир Зортя даде преднина на домакините в 43-ата минута, но Николо Дзаниоло възстанови равенството в 67-ата.

Така Болоня прекъсна серията си от четири поредни победи и заема деветото място с 18 точки, докато Удинезе остава на предпоследната позиция с шест пункта.