Световният шампион с Аржентина Леандро Паредес колабира по време на интервю след финала, в който спечели трофей с Бока Хуниорс.

32-годишният бивш полузащитник на Пари Сен Жермен е имал проблеми заради високите температури и влажността на въздуха в колумбийския град Баранкиля. Там Бока Хуниорс спечели Копа Судамерикана след победа с 2:0 над бразилския Атлетико Минейро.

Паредес беше заменен през второто полувреме, а минути по-късно припадна, докато даваше телевизионно интервю. Кадрите показаха как журналистът до него се опитва да го задържи, за да не падне на земята.

След оказаната му медицинска помощ аржентинецът успя да стигне пеша до съблекалнята, а впоследствие се присъедини към празненствата на съотборниците си.

„Благодаря на всички за съобщенията. Беше просто замайване“, написа Паредес в Инстаграм след мача.

Високите температури бяха сред обсъжданите теми още преди срещата. Прогнозите сочеха, че термометрите могат да достигнат 32 градуса, а влажността на въздуха да бъде около 80%.

Старши треньорът на Бока Хуниорс Родолфо Аруабарена разкри, че е забелязал проблемите на полузащитника още през първото полувреме.

„Към края на първата част той почувства замайване. По време на почивката състоянието му леко се подобри, но след 10 минути игра през второто полувреме вече се виждаше, че изпитва затруднения“, обясни наставникът.

Паредес започва кариерата си именно в Бока Хуниорс, преди през 2015 г. да замине за Европа.

Триумфът сложи край на 18-годишното чакане на аржентинския клуб за международен трофей. Със спечелването на 19-ата си международна купа Бока Хуниорс стана най-титулуваният южноамерикански клуб в международните турнири от 1960 г. насам, изпреварвайки големия си съперник Индепендиенте, който има 18 отличия.