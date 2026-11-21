Президентът на Африканската футболна конфедерация (КАФ) Патрис Моцепе отново подкрепи Джани Инфантино за преизбиране за президент на ФИФА, след като в събота швейцарецът потвърди значително увеличение на безвъзмездните плащания към всяка асоциация-членка.

В изказване на редовното общо събрание на организацията в Абуджа (Нигерия) Моцепе заяви, че КАФ подкрепя Инфантино за още един мандат, въпреки предизвикателствата, които излизат от кандидидатурите на президента на Френската футболна федерация Филип Диало и Козо Ташима, почетен президент на Японската футболна асоциация.

„През последните пет години като президент на КАФ съм бил свидетел на неговата дълбока ангажираност. Джани, имаш нашата подкрепа сред 54-те страни от Африка“, заяви Моцепе от трибуната.

Самият Инфантино заяви, че ще поставя на първо място развитието на футбола в Африка..

„Винаги ще намерите в мое лице и във ФИФА надежден партньор, брат, който да се грижи да реализирате мечтите си“, каза от своя страна Инфантино.

Швейцарският президент на Световната централа потвърди плана за повече от утрояване на безвъзмездните средства, отпускани на членските федерации на ФИФА по целия свят – от сегашните 8 милиона долара за четиригодишен период до 25 милиона долара.

Той ще влезе в сила от януари 2027 г., три месеца преди президентските избори на ФИФА в Мароко.

„Когато бях избран за първи път (през 2016 г.), всяка федерация получаваше от ФИФА 250 000 долара годишно, или 1 милион долара на всеки четири години за развитие на футбола“, заяви Инфантино. „Сега, 10 години по-късно, ще получите 25 милиона долара, които да инвестирате в развитието на футбола. И ще работим, за да направим тази сума дори по-голяма. Защото вие го заслужавате. Защото вашата младеж го заслужава. Парите на ФИФА са вашите пари и вие ги инвестирате в инфраструктура, в развитие и във възможности. Ние вярваме в Африка, защото обичаме Африка, защото ние сме Африка“, каза той сред бурни аплодисменти.

Инфантино беше атакуван от зона КОНКАКАФ и УЕФА най-вече заради опити за комерсиализиране на футбола с търговски отношения с американски компании, обединени в плана „FIFA Forward 4.0“, разкрит от медиите и после оттеглен от самия президент.