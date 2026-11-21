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Първа лига: Славия - Арда (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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15:45, 21.11.2026
Спорт
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#Първа лига 2026/2027
#ПФК Арда
#ПФК Славия
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