Манчестър Сити и Наполи не намериха пътя към победата в Шампионската лига. Двата отбора си стиснаха ръцете за равенство след 2:2 в мач от петия кръг, който се изигра "Етихад".

Точни за англичаните, които на два пъти изоставаха в резултата, бяха Аюб Буади и Раян Шерки, докато Расмус Хойлунд и Ноа Ланг се разписаха за италианците. Двата отбора не впечатлиха през първото полувреме, оказало се скучно до известна степен, но през второто вдигнаха оборотите и тогава паднаха всичките голове. Все пак и съставът на Енцо Мареска, и футболистите на Масимилиано Алегри не намериха достатъчно сили да стигнат до успеха, който бе нужен повече за вторите.

"Гражданите" заемат шестото място във временното класиране в турнриа на богатите с 10 точки, а неаполитанци се наират едва на 27-та позиция с 4. Следващият мач за Сити в надпреварата ще бъде на 8 декември, когато ще има гостуване на Барселона. От своя страна Наполи ще бъде домакин на Брюж в същия ден.

Points shared between Man City and Napoli after crazy second half #UCL https://t.co/wEK4xRSvTI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2026

Домакините бяха по-активни в началните минути. Първият по-ранен шанс бе за англичаните, като Елиът Андерсън тества рефлексите на Ваня Милинкович-Савич, който опази вратата си.

Гостите отговориха с първата си по-добра атака чрез Скот Мактоминей, а неговият шут доведе до корнер. От последвалия ъглов удар Кевин Де Бройне прати топката в аут.

В следващите минути „гражданите“ имаха превъзходство и се постараха да застрашат вратата на Милинкович-Савич, но така и не стигаха чисти положения.

От своя страна италианците се бранеха добре и неутрализираха всеки опит за атака на своите съперници. В 28-та минута Мактоминей комбинира с Расмус Хойланд, който бе изведен очи в очи с Донарума, но не успя да го застраши сериозно, стреляйки от малък ъгъл.

„Партенопеите“ останаха на крачка от гола в 43-та минута. Матео Политано центрира от корнер и Сам Беукема стреля с глава, но Донарума спаси авторитетно. Малко след това Ноа Ланг стреля от далечна дистанция и над вратата, с което щрихира края на първото полувреме.

Напоелитанци съумяха да ударят първи на старта на втората част. Били Гилмор намери Хойллунд, който преодоля Марк Геи и без особени проблеми матира Донарума в 55-та минута.

Участникът във Висшата лига отвърна на удара в 66-та минута. Милинкович-Савич спаси шут на Андерсън, но секунди по-късно нямаше какво да направи, тъй като Жереми Доку подаде към Аюб Буади и той постави равенството на таблото.

Сити увеличи натиска и в 74-та минута Раян Шерки накара Милинкович-Савич да направи още едно чудесно спасяване.

2 минути след това гостите отново се озоваха в ролята на лидери. След блестяща контраатака, при която Леонардо Спинацола проби отдясно центрира към Ланг. Той от своя страна бе непокрит и от въздуха разстреля Донарума.

Гостите хвърлиха всички сили в опита си да изравнят за втори път. В 81-та минута само гредата раздели Йошко Гвардиол да го стори. Последва ново спасяване на Милинкович-Савич, този път след изстрел на Андерсън.

В 86-та минута англичаните постигнаха своята цел. Илиман Ндиайе взаимодейства с Шерки, който влезе в наказателното поле и от малък ъгъл порази вратата за 2:2.

До края повече попадения не паднаха и равенството бе закономерно.