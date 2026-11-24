Арсенал и Борусия Дортмунд си поделиха по едно полувреме, но и по една точка в сблъсъка помежду си от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двата отбора завършиха 1:1 на "Емирейтс“ в двубой, в който лондончани могат да съжаляват за пропуснатите възможности, а германците да бъдат доволни от проявения характер и дозата късмет в заключителните минути.

Срещата започна под диктовката на домакините. Футболистите на Микел Артета наложиха високо темпо още от първия съдийски сигнал, а гостите трудно задържаха топката и почти не напускаха собствената си половина.

Превъзходството на "артилеристите“ намери изражение в резултата още в десетата минута. След добро разиграване и подаване на Нони Мадуеке Виктор Гьокереш демонстрира индивидуалната си класа. Шведският нападател отправи великолепен удар от дистанция, при който Грегор Кобел нямаше отговор

Ранното попадение не промени намеренията на лондончани, които продължиха да търсят слабостите в отбраната на своя съперник. Дортмунд постепенно се отърси от първоначалния натиск, но действията на германците в предни позиции оставаха твърде предвидими.

Деклан Райс на два пъти се оказа близо до втори гол за Арсенал. Първо английският национал стреля малко над напречната греда, а впоследствие Нико Шлотербек се намеси решително, за да блокира негов удар от отлична позиция.

На терена през второто полувреме се появи далеч по-агресивен и уверен състав на Борусия. Отборът на Нико Ковач изнесе играта в половината на домакините и започна да поставя под напрежение защитата пред Кепа Арисабалага.

В 51-ата минута германците имаха претенции за дузпа, след като топката срещна ръката на Гьокереш в наказателното поле, но главният съдия Маурицио Мариани не посочи бялата точка, а намеса от ВАР също не последва.

Четири минути по-късно усилията на гостите бяха възнаградени. Централният защитник Жоан Гаду предприе впечатляващ индивидуален пробив през средата на терена, преодолявайки цели линии от съперниковата отбрана, преди да намери Максимилиан Байер. Нападателят си освободи пространство и с прецизен удар по земя възстанови равенството.

Инерцията вече бе на страната на "жълто-черните“, които за кратко дори повярваха, че са стигнали до пълен обрат. Джоб Белингам изпрати топката в мрежата в 68-ата минута, но попадението правилно не бе зачетено заради засада.

От този момент двубоят придоби още по-динамичен характер. Пространствата се увеличиха, а Арсенал постепенно си върна контрола върху случващото се на терена.

Гьокереш пропиля отлична възможност да отбележи втория си гол в срещата, след като великолепно центриране на Мартин Йодегор го остави на чиста позиция пред Кобел. Ударът с глава на шведа обаче премина покрай вратата.

Истинската драма настъпи в 79-ата минута. След изпълнение на свободен удар и последвало подаване на Бен Уайт настъпи същински хаос пред вратата на Борусия. Серху Гираси на два пъти се размина с автогол благодарение на гредата, преди топката в крайна сметка да попадне в ръцете на Кобел.

Сякаш това не бе достатъчно, пет минути по-късно и Деклан Райс се оказа в плен на същия малшанс. Еберечи Езе разсече германската защита с великолепно подаване, но ударът на английския национал срещна страничния стълб.

A hard fought point in London! https://t.co/31cq5IFtIY — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 24, 2026

В заключителните минути Борусия бе принудена да брани равенството с почти всички свои футболисти. Арсенал притисна съперника си, но така и не намери пролуката, която да му донесе трите точки.