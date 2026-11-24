Галатасарай постигна трета поредна победа в Шампионската лига, след като се наложи с 1:0 над Астън Вила на стадион "Рамс Парк“ в Истанбул в среща от петия кръг на основната фаза на турнира.

След неубедително първо полувреме в офанзивен план домакините поеха инициативата след почивката и стигнаха до решаващото попадение в 77-ата минута. При центриране от ъглов удар се получи разбъркване в наказателното поле на английския тим, от което се възползва Дениз Гюл. Нападателят се разписа с глава, оставяйки безпомощен вратаря Зайън Сузуки.

В оставащите минути възпитаниците на Унай Емери не успяха да намерят отговор и допуснаха второ поредно поражение в най-престижния европейски клубен турнир.

С успеха Галатасарай събра девет точки и се изкачи до 13-ата позиция във временното класиране. Астън Вила е със същия актив, но заема седмо място.

В другия ранен двубой от вечерта Будьо/Глимт постигна драматична домакинска победа с 1:0 над австрийския ЛАСК Линц.

Герой за норвежкия състав се превърна резервата Андреас Хелмерсен, който отбеляза единственото попадение във втората минута на добавеното време. Нападателят засече с глава центриране към далечната греда и почти от нулев ъгъл преодоля вратаря Лукас Юнгвирт.

Будьо/Глимт записа втората си победа от началото на кампанията в Шампионската лига и с актив от седем точки заема 15-ото място във временното класиране. ЛАСК е на 17-ата позиция с шест пункта.