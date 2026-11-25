Комо продължава впечатляващото си представяне в Шампионската лига. Италианският тим се наложи с 1:0 над АЕК Атина пред препълнените трибуни на стадион „Джузепе Синигалия“ в среща от петия кръг на основната фаза на надпреварата.

Единственото попадение в двубоя бе дело на Луис Мия, който донесе четвъртата победа на възпитаниците на Сеск Фабрегас в най-престижния европейски клубен турнир.

Домакините поеха инициативата още в началните минути, но срещнаха сериозна съпротива от гръцкия състав. В 28-ата минута Комо получи отлична възможност да открие резултата, след като Ловро Майер извърши нарушение срещу Алекс Вайе в наказателното поле. Застаналият зад топката Люка Да Куня обаче не успя да намери очертанията на вратата от бялата точка.

Пропуснатата дузпа вдъхна увереност на гостите, които малко преди почивката бяха близо до откриване на резултата. Роберт Санчес обаче се отличи с двойно спасяване след последователни удари на Мият Гачинович и Ловро Майер.

След подновяването на играта футболистите на Фабрегас увеличиха натиска си и в 57-ата минута стигнаха до заслуженото попадение. След комбинация пред наказателното поле Луис Мия си освободи пространство и с великолепен удар в горния ъгъл на вратата не остави шансове на Томас Стракоша.

Само четири минути по-късно Нико Пас бе близо до удвояване на преднината на италианския тим, но ударът на аржентинеца срещна гредата.

АЕК не се отказа да търси изравнителното попадение и в 80-ата минута Харолд Мукуди застраши вратата на домакините с удар с глава, преминал непосредствено покрай страничния стълб.

В заключителните минути Комо имаше още две възможности да сложи точка на спора чрез Максимо Пероне и Нико Пас, но до ново попадение не се стигна.

С четвъртата си победа в пет срещи италианският дебютант събра 12 точки и се доближи до гарантирано място сред първите 24 отбора в основната фаза на Шампионската лига.

За АЕК Атина поражението бе четвърто поредно в надпреварата, като гръцкият състав продължава да търси първата си победа като гост в историята на турнира.