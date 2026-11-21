На стадион „Александър Шаламанов“ Лъчезар Котев бе точен за тима от Кърджали, а за „белите“ попадението отбеляза Йоан Борносузов от дузпа. За столичния отбор това бе първи гол от 18 септември насам и след суша от 409 минути. Резултатът е по-благоприятен за „небесно-сините“, които почти цял мач играха с човек по-малко на терена, след като още в седмата минута бе изгонен нападателят Набил Макни.

Първият удар към една от двете врати бе на Владимир Милетич от Славия, който завърши в ръцете на Анатолий Господинов. Гостите от Кърджали отговориха с неточен шут на Набил Макни.

В петата минута на мача Макни извърши нарушение с високо вдигнат крак срещу Милетич, като съдията Никола Попов му показа жълт картон. Реферът обаче бе извикан от ВАР съдиите да прегледа отново ситуацията на видео повторение, като той промени решението си и изгони Макни с директен червен картон.



Веднага след това Иван Минчев пропусна от чиста позиция за Славия, като не уцели вратата.

Арда не се отбраняваше само при атака между национални състезатели Димитър Велковски подаде на Станислав Иванов, който стреля от въздуха, но Иван Андонов направи отлично спасяване. Светослав Ковачев също пробва шанса си от границата на наказателното поле, но не уцели вратата. Същото направи и Виктор Любенов след удар с глава.

На почивката треньорът на Арда Александър Тунчев пусна Преслав Бачев на мястото на Антонио Вутов.

В 51-вата минута Виктор Попов от гостите проби отдясно и върна топката към непокрития Лъчезар Котев, който с техничен удар я прати в десния ъгъл на вратаря Андонов - 0:1.

В 71-вата минута бе блокиран удар на Емил Стоев от "белите". При повторенията обаче се оказа, че халфът на "белите" е бил изритан в наказателното поле от Дерик да Силва от Арда, като след проверка Никола Попов посочи дузпа и показа жълт картон на защитника на гостите. Резервата Йоан Борносузов се разписа от дузпата, като прати топката вляво от вратаря Господинов, който избра другия ъгъл.

Шут на друга резерва на Славия - Васил Казълджиев, влизаше в ъгъла, но Анатолий Господинов се намеси и изби топката.

И двата тима запазиха местата си в класирането, като Арда е на шесто място - на точка зад петия Ботев Пловдив, а Славия е на осма позиция на точка зад седмия Спартак Варна.