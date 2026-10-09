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БК Моката, БК Локомотив София и БК Лаута са отборни шампиони на България по бокс

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Спорт
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БК Моката, БК Локомотив София и БК Лаута са отборни шампиони на България по бокс
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Състедателите на БК Моката, БК Локомотив София и БК Лаута са новите отборни шампиони на България. Те достигнаха до върха при подрастващите, след като в Ботевград се проведе втория кръг от Държавното лично-отборно първенство по бокс.

При най-малките, девойки до 15 години, на върха на почетната стълбичка се качиха момичетата от БК Моката. Те спечелиха отборното класиране, изпреварвайки на върха ЦСКА и боксьорките от Лаута.

При по-големите, до 18 години, над всички в крайното класиране са момичетата от Локомотив София. Те спечелиха титлата, следвани от представителките на Мизия 80 и БК Ивайло Маринов.

С трофея при младежите до 18 години се поздравиха в БК Лаута. Те приключиха пред ЦСКА и Локомотив София в генералното класиране.

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