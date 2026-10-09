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Луд интерес към Фюри - Джошуа, 80 000 билета бяха разпродадени само за час

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Спорт
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Над половин милион фенове се наредиха на виртуална опашка за историческия британски сблъсък, който ще се проведе на 11 декември в Кардиф

Луд интерес към Фюри - Джошуа, 80 000 билета бяха разпродадени само за час
Снимка: БГНЕС
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Боксовият сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа предизвика огромен интерес, след като всички 80 000 билета за двубоя бяха разпродадени само за час. Двамата бивши световни шампиони в тежка категория ще се изправят един срещу друг на 11 декември на стадион "Принсипалити“ в Кардиф.

Билетите бяха пуснати в продажба в петък по обяд, като цените варираха от 88,50 до внушителните 13 128 британски паунда с включени такси. Според информация на BBC повече от 500 000 души са се наредили на виртуална опашка броени минути след началото на продажбите.

Дългоочакваната среща, която беше официално обявена миналия месец, е определяна като един от най-големите двубои в историята на британския бокс. Фюри и Джошуа ще се срещнат за първи път на професионалния ринг, слагайки край на дългогодишните спекулации около евентуален сблъсък помежду им.

Двамата британци ще бъдат основната атракция на боксовата галавечер на 11 декември, като се очаква излизането им на ринга да бъде около 1:00 часа след полунощ на 12 декември. Според подаденото заявление до градските власти стадионът ще остане отворен до 3:30 часа сутринта.

Историческият двубой ще бъде излъчван по Netflix, което ще позволи на фенове от цял свят да проследят срещата между две от най-големите имена в съвременния бокс.

# Антъни Джошуа #Тайсън Фюри

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