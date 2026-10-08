Красимир Инински: Винаги съм се радвал, когато пишем история

Традицията я продължи Радослав Росенов, коментира още президентът на Българската федерация по бокс.
Красимир Инински не скри своето задоволство от историята, която продължава да пише българският бокс. Президентът на Българската федерация по бокс дари комплект медали на Музея на спорта в Националния стадион „Васил Левски“.
Пред БНТ той заяви, че това се превръща в традиция.
“Винаги съм се радвал, когато аз и моят екип пишем история. Мястото на историята е в Музея на спорта. Традицията я продължи Радослав Росенов. Той стана европейски шампион на последния шампионат на Стария континент и най-добър боксьор на цялото европейско“, сподели Инински.
Повече от интервюто с Красимир Инински можете да гледате във видеото!