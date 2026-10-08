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Красимир Инински: Винаги съм се радвал, когато пишем история

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Спорт
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Традицията я продължи Радослав Росенов, коментира още президентът на Българската федерация по бокс.

красимир инински винаги съм радвал пишем история
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Красимир Инински не скри своето задоволство от историята, която продължава да пише българският бокс. Президентът на Българската федерация по бокс дари комплект медали на Музея на спорта в Националния стадион „Васил Левски“.

Пред БНТ той заяви, че това се превръща в традиция.

Винаги съм се радвал, когато аз и моят екип пишем история. Мястото на историята е в Музея на спорта. Традицията я продължи Радослав Росенов. Той стана европейски шампион на последния шампионат на Стария континент и най-добър боксьор на цялото европейско“, сподели Инински.

Повече от интервюто с Красимир Инински можете да гледате във видеото!

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#Българска федерация по бокс #Красимир Инински

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