Признание за Георги Господинов: Българският писател беше сред фаворитите за Нобел за литература

Имената на номинираните за Нобелова награда не могат да бъдат разкривани 50 години. По този начин се гарантира безпристрастен и независим процес на подбор. Неофициално обаче всяка година експерти коментират имена на заслужили автори. Името на българския писател Георги Господинов, носител на "Букър", също беше споменавано тази година. Немският вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг" го определи като един от своите седем фаворити за Нобелова награда за литература.

Георги Господинов в "БНТ представя": "Без памет няма морал. Без памет няма да може да минеш всички линии. Памет, която ти пречи, ще ми се, пречи ти да прекрачваш някакви граници, непозволени граници на човешкото, тоест без памет всичко би било позволено."

Един от най-оригиналните гласове в международната литература. "Времеубежище", "Градинарят и смъртта" - светът от днес, който се опитва да прилича на вчера. Това е велика литература. Тя абсолютно заслужава Нобелова награда. Така „Франкфуртер алгемайне цайтунг" мотивира избора на Георги Господинов да бъде един от седемте автора, които препоръчва за наградата.

Георги Господинов в "БНТ представя": "Човек като разказва, разбира. Човек за това пише, за да разбере, за да опитоми, за да издържи на живота в крайна сметка."

Преди три години Господинов стана носител на една от най-престижните международни награда за литература "Букър" - исторически успех за българската култура. Превърна се в разпознаваем глас в съвременната световна литература.

Георги Господинов в "БНТ представя": "Времето е станало по-важно от местата. От географията. Човек вече не изпитва носталгия по определени места, а носталгия по определено време."

Това не е първият път, в който името на Господинов се свързва с Нобеловата награда за литература. Преди три години той беше предложен от Българския ПЕН център. Сред потвърдените номинации в архивите на Нобеловата фондация стоят имената още на Иван Вазов и Елисавета Багряна.